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В Туле пройдет семинар по проблемам уголовных дел за публикации в интернете
Фото zakon.kz.

В Туле пройдет семинар по проблемам уголовных дел за публикации в интернете

Его проведет эксперт проекта «Правозащита» Эльза Нисанбекова.

6 октября с 15.00 до 17.00 в конференц-зале гостиницы «Москва» (ул. Путейская, 3) пройдет встреча-семинар по проблемам уголовных дел за публикации в Интернете.

Эксперт проекта «Правозащита» «Открытой России» Эльза Нисанбекова подробно расскажет о том, что делать, если за публикации в интернете вас пытаются обвинить в экстремизме или оскорблении чувств верующих.

Вход свободный.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:32 +4
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