Фото zakon.kz.
В Туле пройдет семинар по проблемам уголовных дел за публикации в интернете
Его проведет эксперт проекта «Правозащита» Эльза Нисанбекова.
6 октября с 15.00 до 17.00 в конференц-зале гостиницы «Москва» (ул. Путейская, 3) пройдет встреча-семинар по проблемам уголовных дел за публикации в Интернете.
Эксперт проекта «Правозащита» «Открытой России» Эльза Нисанбекова подробно расскажет о том, что делать, если за публикации в интернете вас пытаются обвинить в экстремизме или оскорблении чувств верующих.
Вход свободный.
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