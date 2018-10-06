В Туле пройдет семинар по проблемам уголовных дел за публикации в интернете

Фото zakon.kz.

6 октября с 15.00 до 17.00 в конференц-зале гостиницы «Москва» (ул. Путейская, 3) пройдет встреча-семинар по проблемам уголовных дел за публикации в Интернете.

Эксперт проекта «Правозащита» «Открытой России» Эльза Нисанбекова подробно расскажет о том, что делать, если за публикации в интернете вас пытаются обвинить в экстремизме или оскорблении чувств верующих.

Вход свободный.