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Погода в Туле 7 октября: облачно, ветрено и до 18 тепла
Фото radikal.kz.

Погода в Туле 7 октября: облачно, ветрено и до 18 тепла

Порывы ветра будут достигать 17м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 7 октября, в регионе переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

В ночные часы максимальная температура воздуха составит +8°С, днём воздух прогреется до +18°С.

Атмосферное давление в норме — 745−750 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +6
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