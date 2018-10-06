Погода в Туле 7 октября: облачно, ветрено и до 18 тепла

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 7 октября, в регионе переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

В ночные часы максимальная температура воздуха составит +8°С, днём воздух прогреется до +18°С.

Атмосферное давление в норме — 745−750 мм ртутного столба.