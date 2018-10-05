Туляк, получивший огромный счет от водоканала, записал видеообращение к губернатору

Myslo уже писал о пенсионере Владимире Образцове, который получил от Тулаговодоканала счет на 680 000 рублей. Причиной таких начислений стала невовремя проведенная поверка счетчика. Туляк с такой позицией не согласен и продолжает бороться. Он записал обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину:

Владимир утверждает:

– Я имею небольшое помещение, где установлен один туалет и раковина для мытья рук. Всё это связано с водоканалом. Это помещение в течение восьми лет эксплуатировалось мной без проблем. Но в августе 2018 года я получил от водоканала счёт почти на 700 тысяч рублей. Когда я стал узнавать, в чём дело, то выяснилось, что я просто вовремя не сделал поверку. Я человек немолодой, я просто об этом не знал. У меня поверка закончилась в 2015 году, и с 2015 по 2017 год мне водоканал выставил счёт на 680 тысяч рублей с требованием оплатить якобы 20 тысяч кубометров воды. С одним туалетом 20 тысяч кубометров воды я бы израсходовал за 700 лет, потому что за восемь лет я израсходовал 300 кубометров.