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Звезды хоккея дали мастер-класс юным тулякам
Фото Алексея Пирязева.

Звезды хоккея дали мастер-класс юным тулякам

А еще тульские хоккеисты сыграли матч против своих кумиров.

4 октября в Туле прошла международная практическая конференция «Национальная программа подготовки юных хоккеистов „Красная машина“: философия и базовые принципы». В наш город съехались известные хоккеисты и тренеры. Подробнее об этом событии читайте здесь.

В рамках этого мероприятия знаменитые спортсмены дали мастер-класс юным тулякам — воспитанникам ДЮСШ «Тропик» U13. А после этого тульские хоккеисты сыграли с кумирами матч.

На лед вышли олимпийские чемпионы, чемпионы мира Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров.

После матча все ребята смогли пообщаться с легендами хоккея, сфотографироваться и получить автограф на память.

Галерея
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 1
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 2
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 3
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 4
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 5
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 6
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 7
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 8
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 9
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 10
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 11
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 12
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 13
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 14
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 15
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 16
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 17
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 18
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 19
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 20
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 21
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 22
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 23
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 24
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 25
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 26
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 27
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 28
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 29
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 30
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 31
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 32
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 33
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 34
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 35
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 36
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 37
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 38
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 39
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 40
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 41
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 42
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 43
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 44
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 45
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 46
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 47
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 48
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 49
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 50
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 51
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 52
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 53
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 54
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 55
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 56
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 57
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 58
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 59
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 60
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 61
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 62
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 63
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 64
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 65
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 66
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 67
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 68
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 69
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 70
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 71
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 72
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 73
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 74
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 75
Матч звезд хоккея против ХК "Тропик", Фото: 76
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +3
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