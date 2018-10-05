Звезды хоккея дали мастер-класс юным тулякам

Фото Алексея Пирязева.

А еще тульские хоккеисты сыграли матч против своих кумиров.

4 октября в Туле прошла международная практическая конференция «Национальная программа подготовки юных хоккеистов „Красная машина“: философия и базовые принципы». В наш город съехались известные хоккеисты и тренеры. Подробнее об этом событии читайте здесь.

В рамках этого мероприятия знаменитые спортсмены дали мастер-класс юным тулякам — воспитанникам ДЮСШ «Тропик» U13. А после этого тульские хоккеисты сыграли с кумирами матч.

На лед вышли олимпийские чемпионы, чемпионы мира Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров.

После матча все ребята смогли пообщаться с легендами хоккея, сфотографироваться и получить автограф на память.