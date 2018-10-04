В Тульской области внедряют национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходит международная практическая конференция «Национальная программа подготовки юных хоккеистов „Красная машина“: философия и базовые принципы».

В ее работе принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он приветствовал гостей региона, среди которых известные хоккеисты, представители Федерации хоккея России, тренеры.

- Программа «Красная машина» — это уникальный продукт Федерации хоккея России. Ни в Советском Союзе, ни в России раньше не было общей азбуки, как растить наших хоккеистов. Теперь она есть. Программа вобрала в себя лучшие практики хоккея со всего мира. Наш регион в числе первых внедряет у себя эту программу, — сообщил Алексей Дюмин.

Сейчас стартует новый хоккейный сезон, и, по словам губернатора, это отличная возможность для тренеров начать подготовку ребят уже по новой программе.

- В данный момент идет разработка программы для других возрастных групп. И ее мы тоже будем внедрять в Тульской области. Уверен, что это придаст новый импульс развитию хоккея, позволит зажечь новые звезды в этом зрелищном виде спорта. Надеюсь, что проведение таких конференций в нашем регионе станет доброй традицией, — сказал Алексей Дюмин.

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Александр Якушев, отметил, что российский хоккей давно нуждался в систематических базовых методиках, которые будут внедрены во всех российских школах.

Глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о реализации программы подготовки хоккеистов:

- Национальная программа подготовки хоккеистов — это методики для тренеров, руководителей хоккейных школ, методистов, также они будут полезны и для родителей юных хоккеистов. Программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ. Первые позитивные результаты внедрения ожидаем в течение двух-трех ближайших сезонов.

В рамках мероприятия известные хоккеисты — олимпийский чемпион Валерий Каменский и главный тренер Олимпийской сборной команды России Олег Браташ — проведут мастер-классы для юных спортсменов с использованием планов-конспектов национальной программы «Красная машина».

5 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля начнет работу выставка «Хоккей в наших сердцах». В экспозиции будут представлены золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с самых первых в 1956 году; экипировка хоккеиста разных лет; Кубки чемпионов мира, в том числе Кубок чемпионата мира 2008 года, который наша команда завоевала, обыграв в финале сборную Канады со счетом 5:4. Также выставка расскажет об истории тульского хоккея.