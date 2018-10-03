В Узловой полицейские нашли пропавшего пенсионера

Фото из архива Myslo.

В Узловой в отдел МВД обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее 66-летнего отца. Она сообщила, что мужчина перенес два инсульта, из-за этого он страдал потерей памяти, мог потеряться и не найти дорогу домой. К моменту обращения в полицию пенсионер отсутствовал уже около 10 часов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, стражи правопорядка проверили скверы, улицы, магазины, дворы и подъезды многоквартирных жилых домов. При этом полицейские рассматривали версию, что мужчина может находиться и за пределами Узловой.

Пропавшего обнаружили в одном из городских скверов, его здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершалось.