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В Узловой полицейские нашли пропавшего пенсионера
Фото из архива Myslo.

В Узловой полицейские нашли пропавшего пенсионера

Мужчина перенес 2 инсульта, в результате он страдает потерей памяти.

В Узловой в отдел МВД обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее 66-летнего отца. Она сообщила, что мужчина перенес два инсульта, из-за этого он страдал потерей памяти, мог потеряться и не найти дорогу домой. К моменту обращения в полицию пенсионер отсутствовал уже около 10 часов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, стражи правопорядка проверили скверы, улицы, магазины, дворы и подъезды многоквартирных жилых домов. При этом полицейские рассматривали версию, что мужчина может находиться и за пределами Узловой.

Пропавшего обнаружили в одном из городских скверов, его здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершалось.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:35 +5
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Место
УзловаяТульская область

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