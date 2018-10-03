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В Туле на ул. Ф. Энгельса водитель «Киа» устроил ДТП на встречке
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Ф. Энгельса водитель «Киа» устроил ДТП на встречке

В аварии пострадала женщина.

2 октября в 12.35 в Туле на улице Ф. Энгельса 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд Рейнджер».

В аварии пострадала 34-летняя женщина — водитель «Форда». Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:32 +2
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