Фото garantgas.cz.
В 1942 жилых дома в Туле пришло тепло
С первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям на подачу тепла отводится 5 дней.
По состоянию на 14.00 третьего октября в Туле отопление дано в 1942 жилых дома и 290 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.
Отопительный сезон стартовал в областной столице 1 октября. На сегодняшний день свою работу начали 174 котельных из 179.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.
1 октября, в 22:18, 29 2333 1
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