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В 1942 жилых дома в Туле пришло тепло
Фото garantgas.cz.

В 1942 жилых дома в Туле пришло тепло

С первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям на подачу тепла отводится 5 дней.

По состоянию на 14.00 третьего октября в Туле отопление дано в 1942 жилых дома и 290 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.
Отопительный сезон стартовал в областной столице 1 октября. На сегодняшний день свою работу начали 174 котельных из 179.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.

 
Сюжет: Отопительный сезон 2018
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