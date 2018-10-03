В 1942 жилых дома в Туле пришло тепло

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По состоянию на 14.00 третьего октября в Туле отопление дано в 1942 жилых дома и 290 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.

Отопительный сезон стартовал в областной столице 1 октября. На сегодняшний день свою работу начали 174 котельных из 179.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.