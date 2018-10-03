В Донском после капремонта откроется детский сад

Детский сад в скором времени распахнет свои двери и примет 229 малышей.

Здание единственного в микрорайоне Новоугольный дошкольного учреждения было закрыто в 1997 году. И в течение 20 лет вопрос его капитального ремонта не решался.

В 2017 по инициативе губернатора Алексея Дюмина были найдены внебюджетные средства на проведение ремонта. Финансировал работы «Газпромбанк».

В настоящее время восстановление здания завершено, приобретены учебные пособия, игровое и высокотехнологичное интерактивное оборудование.

В завершающей стадии – благоустройство территории. Администрация Донского проводит приемку работ. Планируется, что в обновленный сад дети пойдут уже этой осенью.