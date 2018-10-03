Прокуратура нашла в Туле две небезопасные детские площадки
Проверку состояния игровых площадок прокуратурой Зареченского района Тулы провела по указанию прокурора области.
Напомним, такое поручение было дано после ЧП на детской площадке в Узловой, где ребенку отрезало пальцы во время катания на карусели. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.
В ходе проверки выяснилось, что на детских площадках на ул. Пузакова, д. 62, ул. М.Горького, д. 33 часть игрового оборудования не соответствует требованиям безопасности для детей.
Данное оборудование находится на придомовых территориях, которые обслуживают ООО УК «УПРАВ-СИТИ» и ООО «Тульская городская управляющая компания», сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
По результатам проверки прокуратурой района внесены представления в адрес руководителей управляющих компаний об устранении нарушений законодательства, направленного на обеспечение охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.
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