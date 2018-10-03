Прокуратура нашла в Туле две небезопасные детские площадки

В ходе проверки выяснилось, что на детских площадках на ул. Пузакова, д. 62, ул. М.Горького, д. 33 часть игрового оборудования не соответствует требованиям безопасности для детей.

Данное оборудование находится на придомовых территориях, которые обслуживают ООО УК «УПРАВ-СИТИ» и ООО «Тульская городская управляющая компания», сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки прокуратурой района внесены представления в адрес руководителей управляющих компаний об устранении нарушений законодательства, направленного на обеспечение охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.