Погода в Туле 3 октября: порывистый ветер, осадки и до +16 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность. Ночью и днем дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 7 мм).

Ветер южной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8, днём – до 16 градусов тепла. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.