Тульский кукольный театр отметил 80-летний юбилей

В Тульском государственном театре кукол состоялось праздничное мероприятие – ровно 80 лет назад там был открыт первый сезон. Поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина коллективу театра зачитала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

«Большой труд руководства и всех работников театра позволяют ему с большим успехом выступать как в России, так и в других странах. За многие годы вы своим искусством воспитали не одно поколение юных зрителей, научили их сопереживать добрым героям и верить в справедливость, подарили им яркие впечатления и воспоминания».

По инициативе главы региона театру была оказана помощь. В июле во время инспекционного обхода центра Тулы Алексей Дюмин пообещал помочь с приобретением двух светодиодных прожекторов. Уже через месяц новые приборы были смонтированы на сцене кукольного театра. Эти прожекторы заменяют порядка 15 софитов старого образца, дают множество цветовых оттенков для оформления детских спектаклей.

Тульский государственный театр кукол работает в самых разных жанрах – мюзикл, скоморошина, клоунада, драма, кукольный балет, детская опера, шоу ростовых кукол, интерактивный спектакль-игра, мобильный спектакль для одного зрителя, уличное представление. За сезон театр дает в среднем 380 представлений для 42 тысяч зрителей, маленьких и взрослых.

Коллектив часто гастролирует по России. Кроме того, тульских кукольников хорошо знают и любят в Германии, США, Италии, Австрии, Сербии, а также на Сицилии и в ближнем зарубежье.

О том, что происходит за кулисами театра и как артисты готовятся к спектаклям, читайте здесь.