За выходные сотрудники тульского УГИБДД задержали 45 пьяных водителей

Шестеро из них ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение.

В ходе проведения профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудников ГИБДД с 28 по 30 сентября было выявлено 45 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

22 из них привлечены к административной ответственности за пьяную езду, ещё 17 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Еще шестеро оказались рецидивистами – ранее их уже задерживали в пьяном виде за рулём. По всем фактам были составлены административные материалы.

За пьяную езду водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении им грозит уголовный штраф на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.