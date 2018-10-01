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Тульский ХК «Тропик» стал бронзовым призером турнира Moscow Hockey Games

Тульский ХК «Тропик» стал бронзовым призером турнира Moscow Hockey Games

Также в соревнованиях приняли участие ребята из Новомосковска.

Тульский «Тропик» стал бронзовым призером Всероссийского студенческого хоккейного турнира Moscow Hockey Games.

На групповом этапе туляки выиграли у московских «Тимирязевских зубров» — 5:4 (бул.), московской «Академии» — 7:3 и уступили малаховскому МГАФКу — 4:5.

Новомосковский НИ РХТУ имени Д. И. Менделеева проиграл челябинскому «Политехнику» — 1:9, московскому РЭУ — 3:4 и одолел воронежских «Диких медведей» — 4:3 (бул).

В матче за 3-4-е места «Тропик» выиграл у «Политехника» — 4:3 (бул). РХТУ в поединке за 7-8-е места уступил МГАФКу — 1:3.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:29 +3
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