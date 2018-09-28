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Ржавая вода в Донском: после публикации Myslo прокуратура провела проверку
Фото из архива MySlo

Ржавая вода в Донском: после публикации Myslo прокуратура провела проверку

Установлено, что гигиенические показатели воды превышают допустимые нормы в несколько раз.

Напомним, несколько недель назад жители Северо-Задонска пожаловались в соцсетях на воду с запахом канализации – из-за неё на установленных в квартирах фильтрах скапливается толстый слой ржавчины.

После публикации Myslo, ситуацией заинтересовались надзорные органы – по указанию прокурора области прокуратурой Донского была проведена проверка. Оказалось, что за водоснабжение микрорайона отвечает ООО «Северо-Задонский Водоканал», которые поставляет воду не только в жилые дома с численностью населения почти 10 тысяч человек, но и в школы, детские сады и медучреждения.

Выяснилось, что подаваемая жителям Северо-Задонска вода в несколько раз превышает допустимые показатели: цветность – в 3,6 раза, содержание железа завышено в пять раз, жёсткость – в четыре раза.

Директора водоканала обязали в кратчайшие сроки устранить нарушения санитарных норм и законодательства о водоснабжении и водоотведении. Кроме того, в отношении него возбуждено административное производство по статье 6.5 КоАП РФ. Постановление направлено на рассмотрение территориальный орган Роспотребнадзора.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +2
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