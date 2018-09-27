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У губернатора Тульской области появится ещё один заместитель

У губернатора Тульской области появится ещё один заместитель

Соответствующий закон подписал глава региона Алексей Дюмин.

В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность – первый заместитель губернатора Тульской области. Закон «О поправках в Устав (Основной Закон) Тульской области» подписал глава региона Алексей Дюмин.   

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, учреждение новой должности продиктовано необходимостью выполнения задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Это и будет входить в зону ответственности нового заместителя главы региона.

Исполнение закона не потребует дополнительного финансирования из бюджета области и будет осуществляться в пределах предусмотренных средств.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 −4
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