У губернатора Тульской области появится ещё один заместитель

В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность – первый заместитель губернатора Тульской области. Закон «О поправках в Устав (Основной Закон) Тульской области» подписал глава региона Алексей Дюмин.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, учреждение новой должности продиктовано необходимостью выполнения задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Это и будет входить в зону ответственности нового заместителя главы региона.

Исполнение закона не потребует дополнительного финансирования из бюджета области и будет осуществляться в пределах предусмотренных средств.