В Донском на участке с круговым движением столкнулись две машины

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, в Донском, на участке дороги с круговым движением столкнулись «ВАЗ» и Hyundai. После удара отечественная легковушка врезалась в столб.

По предварительным данным, водители и пассажиры обеих машин получили травмы. По словам местных жителей, на этом участке из-за нарушения ПДД регулярно происходят столкновения. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия выясняются.