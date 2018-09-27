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В Донском на участке с круговым движением столкнулись две машины
Фото очевидца

В Донском на участке с круговым движением столкнулись две машины

По предварительным данным, водители и пассажиры получили травмы.

Как сообщают очевидцы, в Донском, на участке дороги с круговым движением столкнулись «ВАЗ» и Hyundai. После удара отечественная легковушка врезалась в столб.

По предварительным данным, водители и пассажиры обеих машин получили травмы. По словам местных жителей, на этом участке из-за нарушения ПДД регулярно происходят столкновения. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:01 +2
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