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В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал ребенок
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал ребенок

Также травмы получила 33-летняя женщина.

26 сентября в 9.20 на 263-м км трассы М-2 «Крым» в Плавском районе произошло серьезное ДТП: столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «МАЗ» с полуприцепом.

По предварительным данным, легковушка выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с двигавшимся по главной грузовиком.

На данный момент известно о двух пострадавших — пассажирах «Тойоты»: 8-летней девочке и 33-летней женщине. Об этом Myslo рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:45 +2
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