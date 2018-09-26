Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал ребенок
Также травмы получила 33-летняя женщина.
26 сентября в 9.20 на 263-м км трассы М-2 «Крым» в Плавском районе произошло серьезное ДТП: столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «МАЗ» с полуприцепом.
По предварительным данным, легковушка выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с двигавшимся по главной грузовиком.
На данный момент известно о двух пострадавших — пассажирах «Тойоты»: 8-летней девочке и 33-летней женщине. Об этом Myslo рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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