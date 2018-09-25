В Туле организаторы игорного бизнеса получили на четверых 15 лет колонии

Также они должны выплатить крупные штрафы.

Зареченский районный суд вынес обвинительный приговор четверым жителям Тулы. Суд признал их виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой.

Суд установил, что в период с апреля 2015 года по 17 апреля 2017 года обвиняемые создали организованную преступную группу. Они нашли четыре помещения в Зареченском и Пролетарском районах, куда завезли игорное оборудование, а также набрали персонал.

В результате незаконной игорной деятельности подозреваемые получили не менее 200 000 рублей.

Обвиняемые получили на четверых 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также каждый выплатит крупный штраф — от 300 до 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу.