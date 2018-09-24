Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Донском

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 сентября в 19.30 неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

На 6-м километре автодороги «Донской-Богородицк» в городском округе г. Донской Тульской области неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, 55-летний мужчина передвигался попутно движению транспорта, без светоотражающих элементов в темное время суток в темной одежде.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.