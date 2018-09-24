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Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Донском
Фото УГИБДД по Тульской области.

Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Донском

21 сентября в 19.30 неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

На 6-м километре автодороги «Донской-Богородицк» в городском округе г. Донской Тульской области неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, 55-летний мужчина передвигался попутно движению транспорта, без светоотражающих элементов в темное время суток в темной одежде.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России г. Донской по телефону:
8 (48746) 5−04−76.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
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