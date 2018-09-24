новости
новости
Регистрация
Разъяснения: Как исправить опечатку в документах на недвижимость

Разъяснения: Как исправить опечатку в документах на недвижимость

Советы дает Росреестр.

Как исправить опечатку или грамматическую ошибку в документах на недвижимость? Описка, опечатка и др. являются технической ошибкой, допущенной органом регистрации прав при осуществлении регистрационных действий. Это приводит к несоответствию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сведениям, содержащимся в документах, на основании которых производилась регистрация права и постановка объекта на кадастровый учет.

Исправляется техническая ошибка по решению государственного регистратора в течение трех рабочих дней со дня обнаружения такой ошибки в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН.

Таким образом, для исправления технической ошибки, заинтересованному лицу следует обратиться в МФЦ с заявлением об исправлении технической ошибки или подать заявление посредством Личного кабинета на официальном сайте Росреестра.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Управление Росреестра по Тульской областиошибка в документах

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле соберутся лучшие хендмейдеры области
В Туле соберутся лучшие хендмейдеры области
В Туле обследуют подтопленные улицы
В Туле обследуют подтопленные улицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.