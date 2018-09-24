Разъяснения: Как исправить опечатку в документах на недвижимость

Как исправить опечатку или грамматическую ошибку в документах на недвижимость? Описка, опечатка и др. являются технической ошибкой, допущенной органом регистрации прав при осуществлении регистрационных действий. Это приводит к несоответствию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сведениям, содержащимся в документах, на основании которых производилась регистрация права и постановка объекта на кадастровый учет.

Исправляется техническая ошибка по решению государственного регистратора в течение трех рабочих дней со дня обнаружения такой ошибки в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН.

Таким образом, для исправления технической ошибки, заинтересованному лицу следует обратиться в МФЦ с заявлением об исправлении технической ошибки или подать заявление посредством Личного кабинета на официальном сайте Росреестра.