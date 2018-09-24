В Тульской области ожидаются ливень и сильный ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября во второй половине дня в регионе ожидаются дождь, местами сильный, местами усиление юго-западного ветра с порывами 12−17 м/с. Такая погода сохранится до конца суток.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. Рекомендации при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».