В Туле соберутся лучшие хендмейдеры области

Будет интересно. Не пропустите!

20−21 октября дизайн-маркет «Конфетти» отмечает 10-ый, юбилейный сезон, в пространстве ТРЦ Макси.

В большом атриуме соберутся лучшие мастера и дизайнеры Тулы и области. Посетителей ждут два насыщенных дня, большой праздник для всей семьи, шоппинг и интересное времяпрепровождение.

На большой площадке «Конфетти» соберутся более 50 дизайнеров, которые представят оригинальные аксессуары, авторские игрушки и украшения, одежду, предметы интерьера. Все товары и изделия можно увидеть, потрогать, примерить, купить, пообщаться непосредственно с авторами.

На сцене маркета гостей ждет программа с участием вокальных, танцевальных и музыкальных коллективов, детская анимация, фокусник, интерактивы, розыгрыш подарков от партнеров.

Для любителей селфи подготовят оригинальную фотозону, а желающие преобразиться могут попасть в руки профессионалов бьюти-зоны маркета. Впервые на «Конфетти» будет установлена точка по буккроссингу.

Приходите всей семьей — будет интересно! Дизайн-маркет «Конфетти» ждет вас 20−21 октября с 10.00 до 20.00 на 1 этаже, в большом атриуме ТРЦ «Макси». Вход свободный.

Подробная информация — в группе ВКонтакте, Instagram.