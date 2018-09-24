В Туле соберутся лучшие хендмейдеры области
Будет интересно. Не пропустите!
20−21 октября дизайн-маркет «Конфетти» отмечает 10-ый, юбилейный сезон, в пространстве ТРЦ Макси.
В большом атриуме соберутся лучшие мастера и дизайнеры Тулы и области. Посетителей ждут два насыщенных дня, большой праздник для всей семьи, шоппинг и интересное времяпрепровождение.
На большой площадке «Конфетти» соберутся более 50 дизайнеров, которые представят оригинальные аксессуары, авторские игрушки и украшения, одежду, предметы интерьера. Все товары и изделия можно увидеть, потрогать, примерить, купить, пообщаться непосредственно с авторами.
На сцене маркета гостей ждет программа с участием вокальных, танцевальных и музыкальных коллективов, детская анимация, фокусник, интерактивы, розыгрыш подарков от партнеров.
Для любителей селфи подготовят оригинальную фотозону, а желающие преобразиться могут попасть в руки профессионалов бьюти-зоны маркета. Впервые на «Конфетти» будет установлена точка по буккроссингу.
Приходите всей семьей — будет интересно! Дизайн-маркет «Конфетти» ждет вас 20−21 октября с 10.00 до 20.00 на 1 этаже, в большом атриуме ТРЦ «Макси». Вход свободный.