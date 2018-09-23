Туляков ждет дождливая неделя

Лишь в среду выглянет солнце. По крайней мере, так обещают синоптики.

Туляков ожидает дождливая неделя. Каждый день, кроме среды, нас ждут дожди. По прогнозам синоптиков, лишь 26 сентября в регионе ненадолго выглянет солнце.

В понедельник днем будет +14°С, ночью — всего +5°С. Во вторник и среду — +11°С в дневные часы, в четверг и пятницу — +12°С и +14°С соответственно.