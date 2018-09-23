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Туляков ждет дождливая неделя

Туляков ждет дождливая неделя

Лишь в среду выглянет солнце. По крайней мере, так обещают синоптики.

Туляков ожидает дождливая неделя. Каждый день, кроме среды, нас ждут дожди. По прогнозам синоптиков, лишь 26 сентября в регионе ненадолго выглянет солнце.

В понедельник днем будет +14°С, ночью — всего +5°С. Во вторник и среду — +11°С в дневные часы, в четверг и пятницу — +12°С и +14°С соответственно.

27 сентября нас ждет самая холодная ночь недели — ожидается +2°С.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:49 +5
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