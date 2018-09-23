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На Косой Горе ремонтируют ДК
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На Косой Горе ремонтируют ДК

В Доме культуры уже отремонтирован потолок, сейчас заканчивается покраска стен.

В поселке Косая Гора продолжается ремонт местного ДК. Работы проинспектировала заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

В ДК «Косогорец» ведутся ремонтные работы зрительного зала. Отремонтирован потолок, заканчивается покраска стен. До 15 октября будут отремонтированы полы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также Надежда Токовая осмотрела территорию косогорского парка и памятник Алеше на предмет санитарного состояния.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:26 +2
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