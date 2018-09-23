Фото пресс-службы администрации Тулы.
На Косой Горе ремонтируют ДК
В Доме культуры уже отремонтирован потолок, сейчас заканчивается покраска стен.
В поселке Косая Гора продолжается ремонт
В ДК «Косогорец» ведутся ремонтные работы зрительного зала. Отремонтирован потолок, заканчивается покраска стен. До 15 октября будут отремонтированы полы.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, также Надежда Токовая осмотрела территорию косогорского парка и памятник Алеше на предмет санитарного состояния.
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