На Косой Горе ремонтируют ДК

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Доме культуры уже отремонтирован потолок, сейчас заканчивается покраска стен.

В поселке Косая Гора продолжается ремонт местного ДК. Работы проинспектировала заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

В ДК «Косогорец» ведутся ремонтные работы зрительного зала. Отремонтирован потолок, заканчивается покраска стен. До 15 октября будут отремонтированы полы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также Надежда Токовая осмотрела территорию косогорского парка и памятник Алеше на предмет санитарного состояния.