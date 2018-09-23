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МЧС экстренно предупредило туляков о грозе
Фото из архива Myslo.

МЧС экстренно предупредило туляков о грозе

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов в регионе местами ожидаются грозы и усиление ветра.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает меры предосторожности и правила поведения при прохождении грозового фронта:

  • держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.);
  • если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону — даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;
  • если гроза застала под открытым небом, например в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  • нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак и пр.;
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;
  • если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратить движение, покинуть транспортное средство и переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от него;
  • если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь;
  • человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и т. п.), такой человек особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Вызвать скорую помощь и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 +4
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