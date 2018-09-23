Фото из архива Myslo.
23 сентября дежурным по Туле назначен Юрий Михалец
По всем вопросам обращайтесь в ЕДДС. Номера – в нашей статье.
23 сентября в Туле дежурит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Юрий Викторович Михалец.
По любым аварийным, внештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жителям необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.
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