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23 сентября дежурным по Туле назначен Юрий Михалец
Фото из архива Myslo.

23 сентября дежурным по Туле назначен Юрий Михалец

По всем вопросам обращайтесь в ЕДДС. Номера – в нашей статье.

23 сентября в Туле дежурит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Юрий Викторович Михалец.

По любым аварийным, внештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жителям необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 +1
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