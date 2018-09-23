новости
новости
Регистрация
«Тулица-2» обыграла «Обнинск» со счетом 3:1
Фото пресс-службы "Тулицы".

«Тулица-2» обыграла «Обнинск» со счетом 3:1

Сегодня, 23 сентября, в СК «Новое поколение» состоится ответный матч. Приходите поддержать девчонок! Кстати, игру можно посмотреть и в прямом эфире.

22 сентября состоялся первый матч второго тура сезона 2019 чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». На своей площадке «Тулица-2» принимала «Обнинск». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Тулячки обыграли соперниц со счетом 3:1.

Сегодня, 23 сентября, в СК «Новое поколение» состоится ответная игра второго тура. Начало матча — в 12.00.

Поединок также можно будет посмотреть онлайн — на Youtube канале «Тулицы».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:31 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулица-2ВК Обнинскволейбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

23 сентября дежурным по Туле назначен Юрий Михалец
23 сентября дежурным по Туле назначен Юрий Михалец
Погода в Туле 23 сентября: похолодание, дождь и сильный ветер
Погода в Туле 23 сентября: похолодание, дождь и сильный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.