«Тулица-2» обыграла «Обнинск» со счетом 3:1

Фото пресс-службы "Тулицы".

Сегодня, 23 сентября, в СК «Новое поколение» состоится ответный матч. Приходите поддержать девчонок! Кстати, игру можно посмотреть и в прямом эфире.

22 сентября состоялся первый матч второго тура сезона 2019 чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». На своей площадке «Тулица-2» принимала «Обнинск». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Тулячки обыграли соперниц со счетом 3:1.

Сегодня, 23 сентября, в СК «Новое поколение» состоится ответная игра второго тура. Начало матча — в 12.00.

Поединок также можно будет посмотреть онлайн — на Youtube канале «Тулицы».