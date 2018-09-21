Благоустройство по-тульски: Новый асфальт уложили вокруг припаркованного авто

фото из группы Вконтакте «Тула Жесть».

Свеженький асфальт сегодня появился на парковке на перекрестке Староникитской и Кауля в Туле у магазина «Пятерочка». Но просто уложить новый слой асфальта – это же, наверное, скучно, банально и для слабаков подумали, рабочие. А может быть, наоборот, не хотели отвлекать владельца от важных дел.

Неизвестно, кто именно и по чьей инициативе выполнял укладку нового дорожного покрытия, но с владельцем припаркованного авто рабочие не связались, чтобы он отогнал свой транспорт.

В итоге асфальт был заботливо уложен вокруг стоящей машины. Как и положено: с отступами, чтобы не запачкать колеса или, не дай бог, белый кузов.

Возможно, конечно, потом на этом месте появится заплатка свежего асфальта, но индивидуальный подход дорожных рабочих точно никто не забудет.