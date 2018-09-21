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В Тульской области самосвал устроил ДТП и повредил газовую трубу
Фото shallot.ru.

В Тульской области самосвал устроил ДТП и повредил газовую трубу

В результате ДТП без голубого топлива остались более 1 700 жителей окрестных населенных пунктов.

21 сентября в поселке Сосновый Заокского района водитель самосвала «Мерседес» спровоцировал ДТП. В результате происшествия был поврежден стальной надземный газопровод высокого давления диаметром 219 мм.

Сотрудники газораспределительной организации локализовали аварию. Без голубого топлива остались 1715 абонентов близлежащих населенных пунктов и предприятие «Ясногорская птицефабрика». В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как сообщили Myslo в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Тула», в ближайшие часы планируется начать подключение абонентов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:48 +2
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Место
Заокский районТульская область

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