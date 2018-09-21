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Жители тульской деревни бьют тревогу: В колодце вместо воды - мазут!
Фото Дмитрия Дзюбина.

Жители тульской деревни бьют тревогу: В колодце вместо воды - мазут!

Деревня две недели без питьевой воды, а администрация помогать не торопится.

Жители деревни Тихвинка Ленинского района Тулы уже две недели остаются без питьевой воды. Центрального водоснабжения в деревне нет, и все берут воду из построенного два года назад колодца.

Но 9 сентября жители зачерпнули из колодца вместо воды черную жижу. Цветом, запахом и консистенцией жидкость похожа на мазут или отработанное машинное масло.

– Только наша деревня начала преображаться: по «Народному бюджету» у нас поставили детскую площадку, начались разговоры о проведении центрального водопровода, и вот мы снова живем как в каменном веке. 9 сентября я, как обычно, пришла набрать воды, но зачерпнула целое ведро мазута, – рассказывает Ольга Авдошина. – Сначала даже не поняла, что случилось. Зачерпнула второй раз и  снова достала из колодца мазут. Кто вылил его в колодец, непонятно. Но для всех нас это большая беда. Никто из жителей испортить колодец не мог, потому что сейчас мы все сидим без воды. Ближайший колодец находится примерно в 1,5 км от наших домов, и подъезда машин к нему нет. Лично я вынуждена привозить воду в бочках от свекрови, которая живет в Скуратово. А пенсионеры, которым некому помочь, таскают по полведра из дальнего колодца. 

Воду из колодца берут жители около двадцати домов, в каждом из которых по 3-6 человек.

Осложняет ситуацию и то, что у большинства жителей есть  мелкие и крупные домашние животные. Без воды содержать их невозможно.

Это не говоря уже о том, что отсутствие воды в деревне в такую погоду создает пожароопасную обстановку.

Раньше у многих жителей Тихвинки на участках были свои собственные колодцы, но несколько лет назад вода из них ушла. Именно после этого и построили общий глубокий колодец.

Из-за того, что мазут в колодце стоит уже две недели, уровень воды в нем начал падать. Вероятно, мазут впитался в землю и теперь может попасть в грунтовые воды. Жители опасаются, что загрязнится еще и почва вокруг.

– Отсутствие колодца для всех нас создает огромные трудности, – говорит Ольга. – Естественно, мы стали обращаться везде, куда только можно. Звонили в администрацию. Сначала нам сказали, что реагентов нет и чистить воду никто не будет. Потом сообщили, что все приведут в порядок к 1 октября. А затем появилась информация, что у них сломалась помпа. Когда ждать ремонта – неизвестно. Нам все время называют разные причины, чтобы отложить работу. Конечно, сотрудникам администрации говорить удобно, у них есть вода в квартирах, для них неделя-другая значения не имеет. А для нас каждый день становится испытанием.

Жители обращались во все инстанции, звонили даже в полицию, потому что иначе как вредительством такое загрязнение единственного в деревне колодца назвать нельзя. Но пока все кормят Тихвинку обещаниями.

Myslo запросил комментарий в главном управлении Центрального округа администрации Тулы, и вот какой ответ мы получили: 

– В части населенного пункта деревни Тихвинка установлен колодец общего пользования. Неустановленным лицом осуществлено загрязнение колодца емкостью, предположительно из-под бензина. До 25 сентября будет проведена работа по прочистке колодца с применением абсорбирующих и дезинфицирующих средств.

Сроки очистки колодца перенесли на пять дней. А пока жителям придется жить без воды и надеяться, что никаких происшествий в деревне не произойдет.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:11 +5
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в колодце мазут вместо воды
Место
ТулаЦентральный район ТулыТихвинка

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