В Киреевском районе нашли 120-мм артиллерийский снаряд времён ВОВ
Опасная находка была уничтожена сотрудниками МЧС.
Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского Управления противопожарной службы был обезврежен артиллерийский снаряд калибром 120 мм времен Великой Отечественной войны.
«Эхо войны» нашли в деревне Настасьино Киреевского района. Ещё одна взрывоопасная находка – 82-мм миномётная мина, была обнаружена в деревне Лукерьино Алексинского района. Оба боеприпаса были уничтожены.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 и 112.
Другие статьи по темам
Событие