В Киреевском районе нашли 120-мм артиллерийский снаряд времён ВОВ

Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского Управления противопожарной службы был обезврежен артиллерийский снаряд калибром 120 мм времен Великой Отечественной войны.

«Эхо войны» нашли в деревне Настасьино Киреевского района. Ещё одна взрывоопасная находка – 82-мм миномётная мина, была обнаружена в деревне Лукерьино Алексинского района. Оба боеприпаса были уничтожены.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 и 112.

