новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе нашли 120-мм артиллерийский снаряд времён ВОВ

В Киреевском районе нашли 120-мм артиллерийский снаряд времён ВОВ

Опасная находка была уничтожена сотрудниками МЧС.

Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского Управления противопожарной службы был обезврежен артиллерийский снаряд калибром 120 мм времен Великой Отечественной войны.

«Эхо войны» нашли в деревне Настасьино Киреевского района. Ещё одна взрывоопасная находка – 82-мм миномётная мина, была обнаружена в деревне Лукерьино Алексинского района. Оба боеприпаса были уничтожены.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте основные правила безопасности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 и 112.
 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
артиллерийский снарядбоеприпасы времен войныэхо войныВеликая Отечественная войнаГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сильнейшие рукопашники борются за звание чемпионов на первенстве мира в Туле
Сильнейшие рукопашники борются за звание чемпионов на первенстве мира в Туле
Жительница Щекино на городской ярмарке стала жертвой карманницы
Жительница Щекино на городской ярмарке стала жертвой карманницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.