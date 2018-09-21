Сильнейшие рукопашники борются за звание чемпионов на первенстве мира в Туле

Фото Алексея Пирязева.

21 сентября в Туле стартовали масштабные соревнования — первенство мира по рукопашному бою. В нашем регионе такой турнир проходит впервые, и это очень почетно!

В оружейную столицу приехали сильнейшие рукопашники. За звание лучших соревнуются юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 21 года. Спортсмены борются в 47 (!) весовых категориях. В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 14 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Армении, Румынии, Азербайджана, Чехии, Германии и др.

Приятно, что в составе сборной России 11 туляков.

Для них выступать в первенстве — двойной стимул и серьезнейшая мотивация: надо не только достойно представить свою страну, нужно и не ударить в грязь лицом в родном городе перед семьей, друзьями, знакомыми.

Главный тренер сборной Тульской области, тренер молодежной сборной России Дмитрий Сергеевич Дагаев:

Дмитрий Дагаев - Сильные команды — Узбекистан, Казахстан. У них очень хорошая подготовка. Сборная России тоже входит в это число. Мы серьезно готовились — провели сборы в Алуште. Буквально две недели назад у нас прошли контрольные соревнования. 11 туляков в составе сборной — это очень серьезное достижение. У нас в области созданы все условия для занятий рукопашным боем: есть зал на базе спортивной школы «Триумф», финансирование хорошее.

Почему для первенства мира выбрали именно Тулу? У нас сильные спортсмены. Всероссийская федерация рукопашного боя подняла этот вопрос перед организаторами. Рассматривались либо Россия, либо Казахстан. В итоге выбрали именно наш город.

Среди почетных гостей соревнования была тулячка Инна Жданова — двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по рукопашному бою. Девушка активно болела за земляков.



Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Несколько тульских спортсменов вышли в финал первенства. Корреспонденты Myslo присутствовали во время боя 15-летнего туляка Никиты Архипова с соперником из Казахстана. Отметим, что поединок получился очень эмоциональным. Мощная поддержка зала, накал до предела… И в итоге чемпионом стал наш Никита. Он одержал победу болевым приемом.

После боя Никита пробежал круг почета с флагом.

Новоиспеченный чемпион поделился эмоциями с корреспондентом Myslo:

- Рад, что победил! Соперник был сильный, тоже хитрый, как я. Видно, что выиграть хотел, но мне больше повезло. Перед поединком я, конечно, волновался. Но меня очень поддержал тренер. Да и сама обстановка вокруг была классная! Спасибо болельщикам.

Я занимаюсь рукопашным боем почти 11 лет. За это время у меня множество наград: двукратный чемпион России, серебряный призер России, двукратный чемпион первенства мира.

Соревнования пройдут в манеже стадиона «Арсенал» и завтра, 22 сентября. Не пропустите! Приходите болеть за наших ребят.