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Сильнейшие рукопашники борются за звание чемпионов на первенстве мира в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Сильнейшие рукопашники борются за звание чемпионов на первенстве мира в Туле

В оружейную столицу съехались около 300 спортсменов из 14 стран.

21 сентября в Туле стартовали масштабные соревнования — первенство мира по рукопашному бою. В нашем регионе такой турнир проходит впервые, и это очень почетно!

В оружейную столицу приехали сильнейшие рукопашники. За звание лучших соревнуются юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 21 года. Спортсмены борются в 47 (!) весовых категориях. В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 14 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Армении, Румынии, Азербайджана, Чехии, Германии и др.

Приятно, что в составе сборной России 11 туляков.

Для них выступать в первенстве — двойной стимул и серьезнейшая мотивация: надо не только достойно представить свою страну, нужно и не ударить в грязь лицом в родном городе перед семьей, друзьями, знакомыми.

Главный тренер сборной Тульской области, тренер молодежной сборной России Дмитрий Сергеевич Дагаев:

Дмитрий Дагаев

- Сильные команды — Узбекистан, Казахстан. У них очень хорошая подготовка. Сборная России тоже входит в это число. Мы серьезно готовились — провели сборы в Алуште. Буквально две недели назад у нас прошли контрольные соревнования.

11 туляков в составе сборной — это очень серьезное достижение. У нас в области созданы все условия для занятий рукопашным боем: есть зал на базе спортивной школы «Триумф», финансирование хорошее.

Почему для первенства мира выбрали именно Тулу? У нас сильные спортсмены. Всероссийская федерация рукопашного боя подняла этот вопрос перед организаторами. Рассматривались либо Россия, либо Казахстан. В итоге выбрали именно наш город.

Среди почетных гостей соревнования была тулячка Инна Жданова — двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по рукопашному бою. Девушка активно болела за земляков.


Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Несколько тульских спортсменов вышли в финал первенства. Корреспонденты Myslo присутствовали во время боя 15-летнего туляка Никиты Архипова с соперником из Казахстана. Отметим, что поединок получился очень эмоциональным. Мощная поддержка зала, накал до предела… И в итоге чемпионом стал наш Никита. Он одержал победу болевым приемом.

После боя Никита пробежал круг почета с флагом.

Новоиспеченный чемпион поделился эмоциями с корреспондентом Myslo:

- Рад, что победил! Соперник был сильный, тоже хитрый, как я. Видно, что выиграть хотел, но мне больше повезло. Перед поединком я, конечно, волновался. Но меня очень поддержал тренер. Да и сама обстановка вокруг была классная! Спасибо болельщикам.

Я занимаюсь рукопашным боем почти 11 лет. За это время у меня множество наград: двукратный чемпион России, серебряный призер России, двукратный чемпион первенства мира.

Соревнования пройдут в манеже стадиона «Арсенал» и завтра, 22 сентября. Не пропустите! Приходите болеть за наших ребят.

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Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 44
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 45
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 46
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 47
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 48
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 49
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 50
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 51
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Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 53
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 54
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 55
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 56
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 57
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 58
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 59
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 60
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 61
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 62
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 63
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 64
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 65
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 66
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 67
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 68
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 69
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 70
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 71
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Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 73
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 74
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 75
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 76
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 77
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 78
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 79
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 80
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 81
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 82
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 83
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 84
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 85
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 86
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 87
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 88
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 89
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 90
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 91
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 92
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Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 96
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Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 110
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Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 116
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 117
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 118
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 119
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 120
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 121
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 122
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 123
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Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 125
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 126
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 127
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 128
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 129
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 130
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 131
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 132
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 133
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 134
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 135
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 136
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 137
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 138
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 139
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 140
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 141
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 142
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 143
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 144
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 145
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 146
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 147
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 148
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 149
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 150
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 151
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 152
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 153
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 154
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 155
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 156
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 157
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 158
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 159
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 160
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 161
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 162
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 163
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 164
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 165
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 166
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 167
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 168
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 169
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 170
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 171
Первенство мира по рукопашному бою, Фото: 172
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 23:09 +3
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