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Жительница Щекино на городской ярмарке стала жертвой карманницы

Жительница Щекино на городской ярмарке стала жертвой карманницы

Из дамской сумки пропали 14 тысяч рублей, банковские карты и документы.

Заместитель прокурора города Щекино утвердил заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Нигде не работающая женщина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

По данным региональной прокуратуры, 19 августа, примерно в  11.30 злоумышленница находилась на городской ярмарке и вытащила из сумки незнакомой женщины деньги, документы и банковские карты. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
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