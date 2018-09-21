Жительница Щекино на городской ярмарке стала жертвой карманницы

Из дамской сумки пропали 14 тысяч рублей, банковские карты и документы.

Заместитель прокурора города Щекино утвердил заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Нигде не работающая женщина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

По данным региональной прокуратуры, 19 августа, примерно в 11.30 злоумышленница находилась на городской ярмарке и вытащила из сумки незнакомой женщины деньги, документы и банковские карты. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд.