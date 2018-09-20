Погорельцы из Старого Басово просят помощи у туляков!

Фото Алексея Пирязева.

Ирина Феткулина, ее дочь и внучка-инвалид лишились дома. Его сжег бывший супруг дочери Ирины. За несколько дней до этого он с ножом напал на экс-жену.

Женщина в отчаянии: дочь с 20-ю ножевыми ранения чудом осталась жива и сейчас находится на лечении. Ее пытался убить бывший муж.

Дочь госпитализировали, а Ирина с внучкой-инвалидом временно уехали жить в небольшую квартиру к родственникам. Но ночью 14 сентября, бывший зять Владимир Филатов, по словам соседей, приехал ночью к дому, облил его бензином и поджег.

По факту случившегося СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело. Но подозреваемого до сих пор не нашли! Он объявлен в розыск:

В итоге семья лишилась всего. Дом кирпичный, его можно восстановить, но это огромные деньги. Кроме того впереди зима, а все теплые вещи уничтожил огонь.

Семья будет благодарна любой сумме. Также нужны стройматериалы.

Карта (Сбербанк): 4276 6600 3272 4825.

Телефон для связи: 8-953-958-05-88 (Наталия, внучка Ирины Феткулиной).