Российские медики назвали три основных симптома депрессии

Российские учёные выявили основные признаки депрессии. По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрея Шмиловича, около 20% населения Земли хотя бы раз переживали или будут переживать симптомы этого психического расстройства. Точку зрения специалиста приводит РИА «Новости».

По словам врача, типичными для депрессии являются вегетативные нарушения. Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди сильно бьётся сердце, во рту сухость, а сам пациент испытывает острую беспричинную тревогу – это первый признак.

Еще один тревожный сигнал – перемены настроения. Обычно у людей, подверженных депрессии, эмоциональное облегчение наступает к вечеру. Весной и осенью такие перепады особенно заметны.

Третий, безоговорочный признак клинической депрессии – ангедония или утрата чувства удовольствия. Подверженные депрессии пациенты теряют подсознательную потребность получать радость от происходящего вокруг. Часто депрессия может быть связана с нарушениями сна и пищевого поведения. Это серьёзная болезнь, лечить которую должен только врач – психотерапевт или психиатр.