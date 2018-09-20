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Где в Туле не будет света 21 сентября

Где в Туле не будет света 21 сентября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых отключениях.

Работы пройдут с 9 до 17 по следующим адресам:

  • ул. Набережная Дрейера, 54,
  • ул. Циолковского, 1, 1-а,
  • ул. Советская, 31, 27, 33, 23,
  • ул. Станиславского, 6, 4, 4-а,
  • пр-т Ленина, 107,
  • пер. Колхозный, 3-16,
  • ул. Колхозная, 122-158, 81-105,
  • ул. Косогорская, 30, 107, 113, 115, 117,
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • п. Горелки: пр-д Гарнизонный, 1, 2, 5, 8,
  • ул. Большая, 2-12,
  • пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а,
  • Косая Гора, ул. Дронова, 6-18,
  • пер. Стадионный, 1-8.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 +1
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