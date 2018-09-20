Дороги и звёзды: новый астропрогноз от тульской Госавтоинспекции

Эта неделя может оказаться достаточно дорогой для Овнов. Особенно, при склонности к упрямству и совершению опасных маневров при перестроении из ряда в ряд. А вот сдержанность и соблюдение ПДД избавить вас от массы проблем.

Добраться до работы вовремя на своих колесах трудно по определению, а для Тельцов это может стать настоящей проблемой. Сохраняйте самообладание и проявите осторожность на дороге! Все водители спешат, но это не повод нарушать Правила дорожного движения. Лучше спланируйте выезд пораньше.

Дороги принесут Близнецам массу впечатлений на этой неделе и далеко не все они будут положительными. Спокойствие, хладнокровие и ПДД – ваши верные спутники в пути. Особенно будьте внимательны на перекрестках, пытаясь проскочить на желтый свет, вы можете встретить своего единомышленника-близнеца.

Неделя будет спокойной, если Раки не станут специально искать приключений. Особенно неудачной может оказаться мысль испытать проходимость своего автомобиля на газонах и тротуарах. В лучшем случае потеряете время, а в худшем – могут пострадать как железный конь, так и другие участники дорожного движения.

Львам звёзды советуют обновить что-нибудь в автомобиле. Возможно, пришло самое время для смелых экспериментов с машиной, на которые вы боялись пойти раньше. Главное не заходите слишком далеко и помните – любые внесения изменений в конструкцию ТС должны быть оформлены официально!

Девы, вы не выспались? Чувствуете переутомление? Звезды категорически советуют забыть на эту неделю об управлении автомобилем! В таком состоянии велика вероятность попасть в неприятности по пути на работу. Лучше воспользуйтесь общественным транспортом или попросите коллегу вас подвезти – ПДД запрещают управлять авто в болезненном и утомленном состоянии.

Представителей знака Весов ждут сюрпризы, но при должной аккуратности им нечего бояться. На всякий случай стоит проверить, не пора ли продлить страховку и пройти ТО.

Скорпионы любят быть в центре внимания, и звёзды предоставят им все шансы для этого. Если не поумерить свой пыл – есть все шансы попасть в эпицентр пробки, созданной по вашей вине – внимание и соответствующие комментарии других водителей Скорпионам гарантированы.

Астрологи обещают Стрельцам активную неделю и советуют избегать конфликтов на дороге. Если вы уступите, то и вам уступят. Так что проявите вежливость и терпение, ведь взаимоуважение и культура – главные попутчики.

Для Козерогов поездки на этой неделе будут на редкость спокойными и безмятежными. Но не стоит расслабляться, а особенно внимательными надо быть вблизи образовательных учреждений и при проезде пешеходных переходов.

В Водолеях может проснуться дух авантюризма. Особое внимание уделите знаку «Обгон запрещен». Как известно, просто так его не ставят. Возможно, дорога идет в гору или впереди опасный поворот. Так что лучше не рисковать.

Рыбам рекомендуется быть внимательнее даже на привычных маршрутах и обратить внимание на знаки дорожного движения. Есть вероятность неожиданного появления новых знаков. Так что не удивляйтесь, если дорога, которая еще вчера была главной, вдруг окажется второстепенной или в привычном месте будет запрещена парковка.

Уважаемые водители: помните, что независимо от вашего астрологического прогноза, соблюдение Правил дорожного движения одинаково важно для всех. Удачи вам на дорогах!