новости
новости
Регистрация
Сотрудники Росгвардии провели в тульских школах уроки мужества
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники Росгвардии провели в тульских школах уроки мужества

Мероприятие было приурочено к юбилею Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова.

Накануне празднования юбилея Героя России, командующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Анатолия Романова, сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области посетили городские школы и провели для юных туляков уроки мужества.

В Центре образования № 20 состоялся форум «Золотые звезды России» для учеников 10-11 классов. Школьникам рассказали о боевом пути генерала и показали фрагменты биографического фильма, а также провели беседу, посвященную проблемам экстремизма.

В Центре образования №3 во время проведения тематического часа школьникам рассказали историю создания Росгвардии, познакомили с ее подразделениями и рассказали о военнослужащих, героически выполнявших свой долг в горячих точках.

«Подобные мероприятия помогают формированию у подрастающего поколения представления о гражданском и профессиональном долге, нравственности и ответственности», – отметил один из организаторов «уроков мужества», капитан Росгвардии Равид Асадов.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
уроки мужестваУправление Росгвардии по Тульской областивстреча со школьниками
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 20 сентября
Где в Туле отключат электроэнергию 20 сентября
В 2019 году новогодние каникулы продлятся 10 дней
В 2019 году новогодние каникулы продлятся 10 дней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.