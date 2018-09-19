Сотрудники Росгвардии провели в тульских школах уроки мужества

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Мероприятие было приурочено к юбилею Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова.

Накануне празднования юбилея Героя России, командующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Анатолия Романова, сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области посетили городские школы и провели для юных туляков уроки мужества.

В Центре образования № 20 состоялся форум «Золотые звезды России» для учеников 10-11 классов. Школьникам рассказали о боевом пути генерала и показали фрагменты биографического фильма, а также провели беседу, посвященную проблемам экстремизма.

В Центре образования №3 во время проведения тематического часа школьникам рассказали историю создания Росгвардии, познакомили с ее подразделениями и рассказали о военнослужащих, героически выполнявших свой долг в горячих точках.

«Подобные мероприятия помогают формированию у подрастающего поколения представления о гражданском и профессиональном долге, нравственности и ответственности», – отметил один из организаторов «уроков мужества», капитан Росгвардии Равид Асадов.