Где в Туле отключат электроэнергию 20 сентября
Плановые работы пройдут в четверг с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 126, 82,
- ул. Патронная, 102-а, 102-б,
- ул. Замочная, 105-а, 107,
- ул. Калинина, 24-а, 26-а, 83-а, 98, 79-г, 81, 83, 24 к. 1, 133, 137, 141, 98-108 (чётн.),
- ул. Патронная, 59, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн),
- ул. Декабристов, 112, 106, 82, 84, 86, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
- ул. Революции, 1, 3, 17,
- ул. Советская, 14, 16,
- ул. Демонстрации, 2,
- ул. Первомайская, 9,
- ул. Ф. Энгельса, 133,
- пр-т Ленина, 62,
- ул. Болдина, 77-б,
- д. Ивановка: ул. Придорожная, 1, 2,
- ул. Лесная,
- ул. Венёвская,
- ул. Новая,
- ул. Крестьянская,
- ул. Альпийская,
- ул. Чукотская,
- ул. Ивановская,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская,
- 1-й-2-й-Архангельские пр-ды,
- ул. Архангельская,
- Фестивальная, 144,
- Хомяковское ш., 14, 12, 10, 6, 5/4, 2.
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