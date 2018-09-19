новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электроэнергию 20 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 20 сентября

Плановые работы пройдут в четверг с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 126, 82,
  • ул. Патронная, 102-а, 102-б,
  • ул. Замочная, 105-а, 107,
  • ул. Калинина, 24-а, 26-а, 83-а, 98, 79-г, 81, 83, 24 к. 1, 133, 137, 141, 98-108 (чётн.),
  • ул. Патронная, 59, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн),
  • ул. Декабристов, 112, 106, 82, 84, 86, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
  • ул. Революции, 1, 3, 17,
  • ул. Советская, 14, 16,
  • ул. Демонстрации, 2,
  • ул. Первомайская, 9,
  • ул. Ф. Энгельса, 133,
  • пр-т Ленина, 62,
  • ул. Болдина, 77-б,
  • д. Ивановка: ул. Придорожная, 1, 2,
  • ул. Лесная,
  • ул. Венёвская,
  • ул. Новая,
  • ул. Крестьянская,
  • ул. Альпийская,
  • ул. Чукотская,
  • ул. Ивановская,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская,
  • 1-й-2-й-Архангельские пр-ды,
  • ул. Архангельская,
  • Фестивальная, 144,
  • Хомяковское ш., 14, 12, 10, 6, 5/4, 2.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +3
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричестваОтключение электроэнергиигде в Туле отключат светотключили свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники Росгвардии провели в тульских школах уроки мужества
Сотрудники Росгвардии провели в тульских школах уроки мужества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.