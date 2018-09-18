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Заболевание детей в санатории «Иншинка»: персонал не соблюдал санитарный режим
Фото из архива Myslo.

Заболевание детей в санатории «Иншинка»: персонал не соблюдал санитарный режим

В результате пострадали шесть детей, новых случаев заболевания не выявлено.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области завершает комплекс противоэпидемических мероприятий в государственном учреждении здравоохранения «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка», в котором шесть детей заболели острой кишечной инфекцией.

В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное. Проведенные исследования показали, что возбудитель заболеваний — условно-патогенная микрофлора.

– Заболевшие пострадали при употреблении блюд, загрязненных в результате несоблюдения персоналом учреждения санитарно- противоэпидемического режима, – сообщает пресс-служба ведомства.

По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях.

Очаг локализован, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:26 +1
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Место
Санаторий ИншинкаТульская область

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