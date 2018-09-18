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19 сентября в Тульском музее оружия отметят День оружейника: афиша
Фото из архива Myslo.

19 сентября в Тульском музее оружия отметят День оружейника: афиша

Гостей мероприятия ждут интерактивные экскурсии, образовательные программы, музейные баталии и праздничное светомузыкальное представление.

19 сентября в День оружейника в Тульском государственном музее оружия пройдут праздничные мероприятия. В этот день гостей музея ждет насыщенная программа. Публикуем афишу праздничных мероприятий.

9.00 — Презентация книги «Премия имени С. И. Мосина: из века в век». Большой конференц-зал.

10.00 — Интерактивные экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и выставкам музея.

10.00 — Тематические пешеходные экскурсии:

  • «Тула оружейная»;
  • «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы»;
  • «Стальные стражи»;
  • «Аллея Славы знаменитых оружейников г. Тулы».

10.00 — Интерактивные фотоплощадки:

  • На территории музея в холле I этажа: «Форпост», «Несокрушимые», «Огневой рубеж»;
  • В здании на территории Тульского кремля: «Окоп», «В землянке».

11.00 — Открытие бюста Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города-героя Тулы Ф. В. Токарева. Аллея Славы знаменитых оружейников г. Тулы.

12.00 — «Оружейная трапеза». Территория музея.

13.00 — Культурно-образовательная программа «Оружейная азбука: учимся, играя». Экспозиционные залы.

14.00 — Интеллектуальный блиц-турнир «Музейные баталии». Читальный зал.

20.50 — Праздничное светомузыкальное представление. Территория музея.

По доброй традиции сотрудников оборонно-промышленных предприятий музей оружия принимает бесплатно.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:19 +1
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