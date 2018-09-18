19 сентября в Тульском музее оружия отметят День оружейника: афиша
Гостей мероприятия ждут интерактивные экскурсии, образовательные программы, музейные баталии и праздничное светомузыкальное представление.
19 сентября в День оружейника в Тульском государственном музее оружия пройдут праздничные мероприятия. В этот день гостей музея ждет насыщенная программа. Публикуем афишу праздничных мероприятий.
9.00 — Презентация книги «Премия имени
10.00 — Интерактивные экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и выставкам музея.
10.00 — Тематические пешеходные экскурсии:
- «Тула оружейная»;
- «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы»;
- «Стальные стражи»;
- «Аллея Славы знаменитых оружейников г. Тулы».
10.00 — Интерактивные фотоплощадки:
- На территории музея в холле I этажа: «Форпост», «Несокрушимые», «Огневой рубеж»;
- В здании на территории Тульского кремля: «Окоп», «В землянке».
11.00 — Открытие бюста Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города-героя Тулы
12.00 — «Оружейная трапеза». Территория музея.
13.00 — Культурно-образовательная программа «Оружейная азбука: учимся, играя». Экспозиционные залы.
14.00 — Интеллектуальный блиц-турнир «Музейные баталии». Читальный зал.
20.50 — Праздничное светомузыкальное представление. Территория музея.
По доброй традиции сотрудников оборонно-промышленных предприятий музей оружия принимает бесплатно.