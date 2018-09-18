Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии

Фото из архива Myslo.

Как сообщают СМИ, накануне четыре истребителя Израиля нанесли удар по сирийским объектам в Латакии.

17 сентября в результате авиаудара над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 наших военнослужащих.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших:

«Это большая потеря для Российской армии и всей страны. Прошу передать соболезнования родственникам, близким и сослуживцам погибших военнослужащих».

По сообщениям СМИ, атаку произвели со стороны Средиземного моря, вблизи от места нахождения французского фрегата и заходившего на посадку Ил-20.