Фото из архива Myslo.
Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии
Как сообщают СМИ, накануне четыре истребителя Израиля нанесли удар по сирийским объектам в Латакии.
17 сентября в результате авиаудара над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 наших военнослужащих.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших:
«Это большая потеря для Российской армии и всей страны. Прошу передать соболезнования родственникам, близким и сослуживцам погибших военнослужащих».
По сообщениям СМИ, атаку произвели со стороны Средиземного моря, вблизи от места нахождения французского фрегата и заходившего на посадку Ил-20.
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