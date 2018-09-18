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В тульских школах и детсадах с 24 сентября начнется запуск отопления

В тульских школах и детсадах с 24 сентября начнется запуск отопления

В администрации города состоялось совещание по вопросу подготовки образовательных учреждений к холодам.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов провел рабочее совещание по вопросу соблюдения температурного режима в детских садах и школах. Пока нарушений не выявлено – температура соответствует норме.

Но со следующей  недели в Тульской области ожидается похолодание, поэтому Евгений Авилов поручил с 24 сентября начать пуск тепла в учреждения дошкольного и школьного образования по заявкам руководителей учреждений образования и здравоохранения.

Одновременно начнут работу и горячие линии по вопросам теплоснабжения. Звонки будут приниматься по будням, с 9 до 18 часов по следующим телефонам:

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:10 +4
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