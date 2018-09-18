В Белёве осудят женщину, которая помогла убийце замести следы преступления

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Вместе со злоумышленником она вынесла труп во двор дома, а затем затёрла следы крови и сожгла вещи убитого.

Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой укрывательстве преступления.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ночь на 13 января текущего года в одном из домов д. Игнатьево Белевского района был убит местный житель. Преступление совершил знакомый потерпевшего – во время распития спиртного между ними произошла ссора. Женщина в этот момент также находилась в доме, убийство произошло у неё на глазах.

Убийца потребовал от обвиняемой вынести труп во двор, а также убрать комнату от следов преступления. Женщина затерла следы крови, а затем сожгла в печи вещи потерпевшего. Она полностью признала свою вину и находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Расследование уголовного дела об убийстве уже завершено – преступник приговорён к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.