Прокуратура нашла нарушения в тульском ресторане «Гэтсби»
В заведении некачественно проводится уборка, не соблюдаются нормы приготовления пищи.
Прокуратурой Центрального района совместно с представителями Роспотребнадзора проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ресторане «Гэтсби».
Оказалось, что в заведении несвоевременно и некачественно проводится уборка, на кухне не предусмотрен овощной цех – корнеплоды обрабатываются вместе с мясными продуктами, нарушается режим мытья посуды.
Также в ресторане не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, не осуществляется контроль качества и безопасности вырабатываемой продукции, не проверяется соблюдение персоналом правил личной гигиены.
В отношении администратора ресторана «Гэтсби» вынесено постановление о возбуждении административного дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Директору заведения внесено представление об устранении нарушений.