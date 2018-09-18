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Прокуратура нашла нарушения в тульском ресторане «Гэтсби»
Фото: vk.com/gatsbybar71

Прокуратура нашла нарушения в тульском ресторане «Гэтсби»

В заведении некачественно проводится уборка, не соблюдаются нормы приготовления пищи.

Прокуратурой Центрального района совместно с представителями Роспотребнадзора проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ресторане «Гэтсби».

Оказалось, что в заведении несвоевременно и некачественно проводится уборка, на кухне не предусмотрен овощной цех – корнеплоды обрабатываются вместе с мясными продуктами, нарушается режим мытья посуды.

Также в ресторане не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, не осуществляется контроль качества и безопасности вырабатываемой продукции, не проверяется соблюдение персоналом правил личной гигиены.

В отношении администратора ресторана «Гэтсби» вынесено постановление о возбуждении административного дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Директору заведения внесено представление об устранении нарушений.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:51 −4
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