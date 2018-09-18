Прокуратура Тульской области начала масштабную проверку детских площадок

По результатам проверок при наличии оснований будут предприняты соответствующие меры.

По указанию прокуратуры региона Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту травмы, которую получил 8-летний мальчик на детской игровой площадке в поселке Партизан. Ребенку отрезало фаланги пальцев, когда он катался на карусели.

Прокуратура проверит деятельность собственников игровой площадки и работу по информированию правоохранительных органов сотрудниками медучреждений, куда был доставлен мальчик.

Одновременно проверка соблюдения требований законодательства о безопасности детских площадок пройдет во всех городах и районах региона.

По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурор области Роман Прасков взял на личный контроль результаты проверок.