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Тульские пенсионеры до 1 октября могут оформить компенсацию на социальные услуги

Тульские пенсионеры до 1 октября могут оформить компенсацию на социальные услуги

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме, но вместо него можно получать компенсацию на сумму 1075 рублей.

Отделение ПФР по Тульской области напоминает: федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает предоставление непосредственно социальных услуг. Кроме того, они могут предоставляться в денежном эквиваленте. Стоимость льготного набора социальных услуг составляет 1075 рублей в месяц и включает в себя:

  • лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 828 рублей,
  • путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 рублей,
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за исключением льготников, подвергшихся воздействию радиации). Для получения денежной компенсации нужно до 1 октября включительно подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Это можно сделать в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, в МФЦ, а также в клиентской службе ПФР.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:10 −1
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