Какие улицы Тулы будут обесточены 18 сентября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Перекопская, 9, 5-а, 7, 8, 7-а, 10,
- ул. Некрасова, 56, 58,
- ул. Демьянова, 24, 37, 39, 41-а, 35, 43-а, 45-а, 43-б, 45-б,
- ул. Курковая, 4, 6, 8, 10, 14, 1-а, 3-а, 5, 5-а, 5-в, 7, 7-а,
- ул. Набережная Дрейера, 50, 53, 54, 60, 62,
- ул. Луначарского, 174,
- ул. Металлургов, 78, 80, 82, 80-а, 84, 84-в,
- ул. Гастелло, 51-а,
- ул. Братьев Жабровых, 9, 9-а,
- ул. Революции, 24, 24-а,
- ул. Демонстрации, 46,
- п. Н. Скуратово, 1-15,
- ул. Приупская, 1, 1-а,
- п. Хомяково: ул. Фестивальная, 144,
- ул. Хомяковская, 43,
- Хомяковское ш., 14, 12, 10, 6, 5/4, 2,
- п. Победа, ул. Октябрьская, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
- ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
- ул. Володарского, 5, 7, 9,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-30,
- пер. Броневой, 2-22, 3-21,
- ул. Мирная, 8-28, 11-23,
- п. Северный, ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 20,
- ул. Карбышева, 29-39,
- ул. Белоусова, 54-64,
- проезд Школьный, 1-43,
- ул. Яснополянская, 4-57,
- ул. Белобородова, 1-17,
- ул. Сойфера, 12,9,7,
- ул. Лейтейзена, 1,
- пр. Красноармейский, 8,
- ул. М. Горького, 1, 4-а,
- ул. Октябрьская, 77, 79 к. 1, 69, 49-а, 81 (магазин),
- п. Менделеевский, ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1,2,3,4,
- п. Трудовой, ул. Володарского, 1-22,
- ул. Мичурина, 1-17,
- ул. Октябрьская, 1,2,7,
- ул. Чапаева, 1-12.
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