В Тульской области пройдёт общерегиональный день приёма граждан

Мероприятие состоится уже во второй раз. Приёмные будут работать с 15.00 до 20.00.

На оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили проведение общерегионального дня приема граждан. Он пройдет в Тульской области уже во второй раз.

Во вторник, 9 октября, каждый житель региона сможет обратиться с вопросом или предложением к представителям федеральных органов власти, региональных министерств, муниципальных администраций, медицинских, образовательных учреждений и обслуживающих организаций.

Для удобства граждане могут воспользоваться предварительной записью на личный прием. Жители отдаленных населенных пунктов смогут пообщаться с чиновниками в режиме видеосвязи.

Информация о приемах и предварительной записи будет размещена на портале «Открытый регион 71» и на официальных сайтах органов власти в ближайшее время. Граждане могут прийти на прием и без предварительной записи.

В общерегиональный день приема граждан все приемные будут работать с 15.00 до 20.00. Алексей Дюмин отметил, что при необходимости прием должен быть продлен до последнего заявителя.