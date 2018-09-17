новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдёт общерегиональный день приёма граждан

В Тульской области пройдёт общерегиональный день приёма граждан

Мероприятие состоится уже во второй раз. Приёмные будут работать с 15.00 до 20.00.

На оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили проведение общерегионального дня приема граждан. Он пройдет в Тульской области уже во второй раз.

Во вторник, 9 октября, каждый житель региона сможет обратиться с вопросом или предложением к представителям федеральных органов власти, региональных министерств, муниципальных администраций, медицинских, образовательных учреждений и обслуживающих организаций.

Для удобства граждане могут воспользоваться предварительной записью на личный прием. Жители отдаленных населенных пунктов смогут пообщаться с чиновниками в режиме видеосвязи.

Информация о приемах и предварительной записи будет размещена на портале «Открытый регион 71» и на официальных сайтах органов власти в ближайшее время. Граждане могут прийти на прием и без предварительной записи.

В общерегиональный день приема граждан все приемные будут работать с 15.00 до 20.00. Алексей Дюмин отметил, что при необходимости прием должен быть продлен до последнего заявителя.

 

 

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:39 0
Другие статьи по темам
Событие
личный приемобщерегиональный день приема гражданобращения граждансовещание у губернатораправительство Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские пенсионеры до 1 октября могут оформить компенсацию на социальные услуги
Тульские пенсионеры до 1 октября могут оформить компенсацию на социальные услуги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.